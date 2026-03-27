開催：2026.3.27会場：オリオールパーク結果：[オリオールズ] 2 - 1 [ツインズ]MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。7回裏、7番 コルトン・カウセル 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでオリ