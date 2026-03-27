FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスB・準決勝が26日に行われ、ポーランド代表とアルバニア代表が対戦した。3大会連続のワールドカップ本大会出場を目指すポーランドは、欧州予選・グループGをオランダ代表に次ぐ2位で終え、2大会連続でプレーオフに回った。対するアルバニアは、グループKをイングランド代表に次ぐ2位でフィニッシュ。同国史上初の本大会出場を狙う。勝ち抜いたチームが、日本代表と同じグループF