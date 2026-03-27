ハリウッドのトップスターは、映画1本あたり2000万ドルの出演料を受け取るという。トム・クルーズともなれば、その2倍、3倍でもおかしくないが、彼はあえて「高額のギャラを求めない」道を選んできた。その選択に隠された卓越したビジネスセンスと、クルーズの多彩な才能に迫る。※本稿は、アカデミー賞ウォッチャーのメラニー『トム・クルーズの真髄 40年間トップに立ち続ける理由』（星海社新書）の一部を抜粋・編集したものです