現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催。パスCでは、スロバキアとコソボが前者の本拠地で対戦した。スロバキア、コソボ、トルコ、ルーマニアで争われるパスC。まず準決勝が行なわれ、勝利した２か国が31日の決勝で１枠の出場権を争う。先に実施されたトルコ対ルーマニアの一戦は、１−０でトルコが勝利している。トルコが待つファイナルに進出するのはどちらか。先にスコアボードを動か