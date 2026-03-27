日本代表は、スコットランド代表、イングランド代表とのキリンワールドチャレンジ2026“英国2連戦”に臨む。チームの中心の一人である鎌田大地は、「チームとしてやりたいこと、守備や攻撃で本当にいい積み重ねができていると思います。今は誰が出ても本当にいい競争ができていて、お互いを理解し合えているので、チームの戦術をしっかり表現しつつ、自分たちの良さを出したい」と意気込みを語った。クリスタル・パレスでプレ