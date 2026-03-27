モダニティはスウェーデン発のオーディオブランド「Sudio」の完全ワイヤレスイヤホン「E4 Pro」を国内販売を開始する。4月1日に、全国の家電量販店、セレクトショップ、楽天市場、Amazon.co.jpなどで発売し、希望小売価格は1万4900円。●ノイズキャンセリング搭載 ワイヤレス充電やマルチポイント接続対応新製品は、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載し、低周波から高周波まで幅広いノイズを低減できる完全ワ