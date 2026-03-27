リーズの日本代表MF田中碧は昨シーズン、チャンピオンシップ（２部）優勝とプレミアリーグ昇格の立役者のひとりとなった。だが、プレミアリーグに昇格した今季は出番が激減。プレミアリーグではスタメンが７試合しかなく、ここにきて途中出場の機会すらなくなってしまった。その状況について、26日の練習後の取材で問われた田中は、こう心中を吐露した。「もちろん悔しいですし、それはやっぱり大前提であるし、ただ、試合に