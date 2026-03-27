FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・準決勝が26日に行われ、イタリア代表と北アイルランド代表が対戦した。イタリアは欧州予選・グループIを2位で終え、3大会連続でプレーオフに回ることになった。過去2大会はこのプレーオフで敗退し、本大会出場を逃している。2014年のブラジル大会以来となる本大会出場を懸け、イタリアのベルガモにある『スタディオ・ディ・ベルガモ（ニューバランス・スタジアム）』で、運