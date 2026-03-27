「支払いを免れようと思ったわけではない」ータクシーの運転手に暴行を加え、料金を支払わなかった男が逮捕されました。逮捕された札幌市豊平区の25歳の男はきのう（26日）、タクシー運転手の男性の胸ぐらをつかむなどの暴行を加え、 乗車料金1900円を支払わずに逃走した疑いです。男は自宅の前で車を降りていて駆けつけた警察官が男を緊急逮捕しました。男は当時、勤務先のすすきのから自宅に帰る途中で、 酒を