きのう夜、札幌市北区のアパートで火事がありました。50代と60代の男女が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。火事があったのは札幌市北区麻生町1丁目の2階建てのアパートです。きのう午後11時すぎ通りがかった人から消防に通報がありました。（通報した人）「たまたまこの道を通ったときに窓から煙っぽいのが見えたから。爆発音がなってから2、30秒で一気に火が燃えあがったという感じ」火はおよそ3