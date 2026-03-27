2026年3月26日午後5時15分ごろ、北海道・標茶町の牛舎で「牛舎が燃えている」と酪農の関係者から消防に通報がありました。この火事で牛舎1棟が焼けました。けが人はいません。警察と消防によりますと、火はおよそ5時間後に消し止められました。牛舎には当時50～60頭ほど牛がいて、一部は逃がしたということですが、取り残されて焼け死んだ牛がいる可能性もあるということです。警察と消防が火事の原因などを調べています。