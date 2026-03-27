日本に避難してきたウクライナの高校生力士が、卒業の日を迎えました。 夢の実現に向かってこの春、新たなステージに進みます。 【NIB news every. 2026年3月13日放送より】 ◆ウクライナから家族と離れ日本へ「好きな相撲にのめり込む」 （アナウンス） 「チュグン・エゴール」 長崎鶴洋高校の3年生で、ウクライナ出身のエゴール・チュグンさん。 戦火を逃れ、長崎で過ごしてきた3年間の思い