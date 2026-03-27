台湾メディアの中時新聞網は26日、「観光客がどんなに増えても日本経済を救えない？」とする記事を掲載した。記事によると、台湾の著名な作家でテレビ番組の司会なども務める呉淡如（ウー・ダンルー）氏はこのほど、日本旅行の感想をフェイスブックに記した。呉氏は、訪日客数が過去最多を更新し、旅行消費額も過去最高を更新するなど、日本の観光産業は目覚ましい成長を遂げているものの、経済の全般的な苦境を覆すことはできない