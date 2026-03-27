サッカーの2026年W杯北中米大会の欧州予選プレーオフ準決勝が26日に各地で行われ、1次リーグF組で日本の対戦相手が決まるB組はスウェーデンとポーランドが勝ち上がった。スウェーデンはFWギョケレシュ（アーセナル）のハットトリックでウクライナを3―1で撃破。ポーランドはFWレバンドフスキ（バルセロナ）のゴールなどでアルバニアに2―1で競り勝った。決勝は31日に行われ、勝者は6月25日のW杯1次リーグ第3戦で日本と顔を合