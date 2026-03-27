高校野球界の頂点を味わった男が、次の頂点を目指す。大阪桐蔭（大阪）の主力として、2012年の甲子園大会春夏連覇を成し遂げた安井洸貴さん（31）は現在、ビジネスの世界で奮闘している。関大時代の同級生でロッテ・松山秀明1軍チーフ内野守備走塁コーチを父に持つ、松山和哉さんが立ち上げた「FK.relations」（https://fkrelations.co.jp/）に所属。アスリートの就職、転職支援に奔走している。紆余曲折（うよきょくせつ）を経