ロッテは27日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで西武との開幕戦に挑む。20年からの5年間で4度Aクラス入りし、そのうち3度が2位とリーグ優勝への期待が年々高まる中、昨季はソフトバンクとの開幕3連戦に3連勝しながら、終わってみればリーグ優勝したソフトバンクに31.5ゲーム差をつけられる最下位に終わった。サブロー新監督が就任し、“地獄の秋季キャンプ”で心技体を鍛え上げた選手たちは、一冬を超えて逞しくなり、都城春季