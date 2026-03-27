男子SPで首位発進フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子で3連覇を狙うイリア・マリニン（米国）は、ショートプログラム（SP）で111.29点の自己ベストをマークして首位発進。ミラノ・コルティナ五輪の時よりも髪が短くなっており、ファンから様々な声が上がった。SPで完璧な演技を披露したマリニン。ミラノ・コルティナ五輪とは雰囲気が変わっていた。やや長めでウェーブとセンター分け