カズレーザーが人生初の海外ロケに挑むドキュメントバラエティ『闇レーザー』が、Huluで27日から独占配信される(※全6話、毎週金曜最新話更新)。フィリピンの巨大墓地に広がる“墓スラム”など、常識では測れない現場に足を踏み入れ、そこで暮らす人々のリアルに向き合う。見えてくるのは“危険”の裏にある、もう一つの現実だ。カズレーザーこの番組は、世界各地に存在する“闇スポット”に体当たりで潜入し、その実態を探ってい