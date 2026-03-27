インスタグラム更新女子ゴルフのセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が26日、自身のインスタグラムを更新。ピンクをあしらった“桜ヘア”を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。カメラに向けて笑みを浮かべているセキ。記した文字は「迎」で、花びらの絵文字などを添えた。髪型はツインテールで、桜を想起させるようなピンクをあしらっている。春にピッタリなキュートなヘアスタイルに、ファンから様