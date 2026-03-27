初代iPhoneの登場から20年という大きな節目を目前に控え、アップルは同製品の歴史を根本から書き換えるような史上最大の刷新を準備しているようです。 ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、アップルは「折りたたみiPhone」と、真のフルスクリーンデザインを実現した「20周年iPhone」を準備しているとのこと。 折りたたみiPhoneは2026年の秋に、20周年iPhoneは2027年にも登場するといいます。 これまでの情