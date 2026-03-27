統計データを客観的に分析阪神の連覇なるか? 主砲が抜けた巨人・ヤクルトはどうなる?ＷＢＣの熱狂が過ぎ去り、ついに’26年のプロ野球レギュラーシーズンが開幕。毎年、この時期にはテレビや新聞でさまざまな野球評論家が順位予想を繰り広げるが、FRIDAYはそれらとは異なるアプローチを取ることにした。野球のプレー結果を統計学的に分析し、選手の能力や貢献度を客観的に評価する「セイバーメトリクス」の手法を用い、主観を排除