これは、筆者のまわりで実際にあった出来事です。4歳のMちゃんが「お腹すいた！」と何度もお菓子を欲しがるので、もうすぐ迎える5歳児健診を前に、ママは食べすぎを心配していました。そんな中、筆者の息子Rのひと言がきっかけで、Mちゃんの気持ちに隠れていた“本当の理由”に気づかされた、あたたかいお話です。 「お腹すいた！」が口ぐせのMちゃん 4歳のMちゃんは、食べることが大好きな元気いっぱいの女の子です。おや