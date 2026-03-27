7.4万回再生され感動を呼んでいるのは、保護されたばかりの子猫の様子。投稿には「優しい黒猫ちゃん」「天使ですよね」「な～んて可愛い子でしょう」と、子猫の可愛さに魅了される視聴者が続出しています。 【動画：保護されたばかりで『怯えていた子猫』が、30分後には……まさかの『変化』】 家の裏で子猫を発見 Instagramアカウント「リョウ」さんが投稿したのは、子猫を保護したときの様子。家の塀にひとりぼっちで鳴