毎日使う「消耗品」は、つい実用性を重視してしまいがち。【3COINS（スリーコインズ）】では、オシャレで便利なストックバッグを販売しています。食材の保存や日用品の整理整頓にも利用できるストックバッグは、消耗品ながら目に入る機会が多く、オシャレなデザインでたっぷり使えたら嬉しいと考えている人も多いのでは。2026年3月2日に発売したばかりの新商品なので、ぜひチェックしてみてください。 たっぷり入ってコスパ