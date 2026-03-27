これからケンカが始まるの？！ そんな一触即発の雰囲気に見える「みぬ太郎」と「みぬ次郎」くん。手をあげた後、飛びかかるのかと思いきや……その後の意外な展開に約2,500ものイイねが集まっています。 コメントには「やらないステップ(笑)」「ケンカではなく挨拶ですかね」などの声が届いています。 【動画：廊下で見つめあう2匹の猫→おててを高くあげた次の瞬間…『予想外すぎる行動』】 やらんのかーい！ Xアカウン