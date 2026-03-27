人生のなかで、葬儀にたずさわる機会はそう多くはなく、だからこそ、いざ喪主を務める立場になったとき「費用のことがまったくわからなかった」と戸惑う方は少なくないのでは。 【調査結果】「公営斎場」の存在を知っていた人は過半数以上 株式会社NEXERはこのほど自由に家族葬と共同で、事前調査で「喪主あるいは葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女200人を対象に行った「葬儀の費用感と公営斎場への意識」に