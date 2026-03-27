今日27日(金)は九州から関東は春本番の暖かさとなり、お花見日和の所が多くなりそうです。ただ、夜は気温が下がり、空気がひんやりするでしょう。夜桜見物は寒さ対策が必要です。日中はお花見日和服装は軽めでOK今日27日(金)は全国的におおむね晴れるでしょう。特に九州から東海は日中は気温がぐんぐん上がり、福岡や広島、大阪、名古屋では最高気温が20℃前後と、お花見にもぴったりの陽気となるでしょう。日中は日差しのもとで