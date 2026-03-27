【直撃インタビュー】【続きを読む】日本一達成直後、小久保監督の言葉に唖然「明日からチームをぶっ壊す」ソフトB城島健司CBO直撃（2）城島健司（ソフトバンク／チーフベースボールオフィサー／49歳）昨季5年ぶり12回目の日本一に輝いたソフトバンクのチーム運営を担うのが、城島健司チーフベースボールオフィサー（CBO）だ。常勝軍団をどうつくり、伝統である王貞治球団会長の「王イズム」をどう受け継ぐのか。昨秋のドラ