【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】カンニング竹山さん「ニュース一切やめます」宣言 TV局はタレントコメンテーターの役割をどう考えているの？伝統的に日本のテレビは国際ニュースの扱いが小さいですよね。さすがにあちこちで戦争が起きている今の状況ですから、量的には以前よりも増え、毎日国際ニュースが放送されるようにはなってきましたが、それでも内容的にはあまり充実しているとは思えません。