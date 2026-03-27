MF守田英正は今回の英国遠征ではメンバーに選出されなかった2019年の引退から7年、かつての闘将は今もなおサッカーに情熱を注ぐ。元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏は後輩の奮闘を今も追う。北中米ワールドカップ（W杯）に向けた最後のイギリス遠征に臨む森保ジャパン。本大会まであと2か月半に迫る中で必要なピースは何なのか。「FOOTBALL ZONE」独占インタビューの最終回は、闘将が提言するW杯のベスト布陣と、悲願のベスト8以