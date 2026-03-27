スウェーデンがウクライナに3-1、ポーランドがアルバニアに2-1で勝利した北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフが現地時間3月26日、各地で行われた。日本代表と同じグループFに入ることが決まっているパスBでは、スウェーデンがウクライナに3-1、ポーランドがアルバニアに2-1で勝利。同31日に行われる決勝のスウェーデン対ポーランドの勝者が、本大会への切符を掴む。2大会ぶりの出場を目指すスウェーデンは、欧州予選