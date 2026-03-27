例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は２０２６年度から、４月５日開催の焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催される。また、昨年までは１部と２部はスタート時間が異なり、別のレースとして行われいたが、今年から同時スタートとなる。順位は１部、２部でそれぞれ分かれるが、実質、同じレースで真剣勝負する。主催の関東学