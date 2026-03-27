巨人は２６日、開幕戦となる２７日の阪神戦（東京Ｄ）で２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら・２１）＝ムラサキスポーツ＝がセレモニアルピッチを務めると発表した。木村は「この度、読売巨人軍の開幕戦で始球式という大役を務めさせていただくことになり、大変光栄に思うと同時にこのような貴重な機会を与えていただき、心から感謝申し上げます。私は、ミラノ・コルティ