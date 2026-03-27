静岡第一テレビは、新レギュラーバラエティー番組「金曜モンスター」を４月１７日午後７時より放送を開始する。開局以来初となるゴールデン帯のレギュラーバラエティー番組で、お笑い芸人の宮川大輔と、元サッカー日本代表の内田篤人さんが出演。静岡出身の内田篤人さんは、バラエティー番組初のレギュラー出演！プライベートでも親交の深い2人が、静岡を舞台に“全力”で遊び尽くす。番組の進行役は、お笑いコンビ・サバンナの