◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝ポーランド２―１アルバニア（２６日）欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。本大会で日本が入るＦ組のラスト１枠を懸けたパスＢでは、ポーランドがアルバニアを２―１で退け、スウェーデンとの決勝に駒を進めた。＊＊＊ホームの大声援を受けたポーランドの執念が実った。伏兵・アルバニアに先制点を献上しながらも、０―１の後半に２ゴールを