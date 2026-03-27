お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が主演を務めるテレビ東京『アリフォルニア』が、30日深夜0時30分から放送される。共演はSnow Manの深澤辰哉、空気階段の鈴木もぐら、ロングコートダディの兎。アイドルからキングオブコント王者まで、異色の豪華キャストが「アリの巣」に集結してシチュエーションコメディを届ける。放送に先駆け、出演者のコメントと場面写真が公開された。【番組カット】どんな感情…？アリの姿で渋