果物だけでなく、ケーキや練乳、カルピス味まで登場している「デザートチーズ」。人気のワケとは？【写真を見る】果物だけでなく、ケーキや練乳、カルピス味まで登場している「デザートチーズ」。人気のワケとは？低糖質で「罪悪感ない」デザートチーズとは、クリームチーズをベースにフルーツやナッツなどを加え“デザート感覚で食べる甘いチーズ”のこと。『MEGAドン・キホーテ成増店』(東京・板橋区)のチーズ売場には、ストロベ