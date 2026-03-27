吉本新喜劇の西川忠志が27日までに自身のインスタグラムを更新。娘の大学院修了を報告した。【写真】「なんて優秀」「流石は西川家」娘の大学院学位記を公開した西川忠志「昨日は娘の大学院学位記授与式でした」と書き出し「やはり僕は舞台で式には出られませんでしたが帰って式の話等を聞きました」と報告した西川。娘が授与された学位記の写真や、授与式の写真をアップした。「これで学校という場所はほんとうに卒業です。