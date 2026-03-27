ウクライナ支援用の弾薬をイラン攻撃に転用する計画があるとの報道について、アメリカのトランプ大統領は詳細は把握していないとしたうえで、「別の用途に使うことはある」と話しました。アメリカトランプ大統領「（Q.アメリカがウクライナ向けの兵器や防空システムの中東への転用を検討しているとの報道があるが、事実ですか？）国防長官に聞く必要があるが、我々はいつもそうしている。あるものを別の用途に使うことはある」ト