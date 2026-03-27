タモリが出演するテレビ朝日系バラエティー『タモリステーション』の最新作が、きょう27日午後8時から放送される。【写真】さんまと…タモリ？奇跡の2ショット『さんま御殿』で実現今年は、昭和元年から数えて満100年を迎える節目の年。ということで『なぜ日本人は熱狂した？ヒット商品100年史』と題し、《この100年でどんなヒット商品が誕生したのか!?》《なぜ人々はそれらに熱狂したのか!?》を独自取材と徹底分析でひも解き