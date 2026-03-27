G7（主要7カ国）の外相会合がフランスで始まりました。緊迫する中東情勢などについて、2日間にわたって協議が行われます。会合の舞台となるパリ郊外のセルネラビルには26日、茂木外相のほかフランスのバロ外相など、G7の外相が続々と到着しました。焦点となっているのは、ホルムズ海峡における航行の安全確保やエネルギー安全保障のほか、ロシアによる侵攻が続くウクライナの支援策などで、外相らはそれぞれ2国間の会談も積極的に