◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)ロッテの開幕投手を務める毛利海大投手が26日、翌日の登板に向け意気込みを語りました。毛利投手は2025年ドラフト2位で入団し、オープン戦では4試合に登板し13回1/3を10奪三振、8失点で防御率5.40の成績でした。翌日の登板へ向けて「自分の持ってる力を、出せるようにここまでやってきたので、あしたそれを発揮出来るように頑張ります」と意気込みました。西武の警戒する選手に