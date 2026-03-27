動物病院に2週間以上入院している愛犬の様子が送られてきました。「さみしがってるだろうな…」そう思ったのにまさかの…！？予想外すぎるわんこの姿には「良くしてもらってるんだね」「可愛い笑顔♡」「良かった…！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2週間入院している犬→病院からLINEが届いたので、確認した結果…思っていたのと違う『まさかの光景』】 入院している愛犬の様子がLINEで… Ins