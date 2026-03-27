マンチェスター・シティの絶対的な司令塔、ロドリがスペインのラジオ番組『Onda Cero』で語った言葉が、欧州サッカー界に激震を走らせている。プレミアリーグで数々のタイトルを勝ち取ってきたアンカーは「世界最高のクラブを拒むことはできない」と語り、レアル・マドリードへの移籍が選択肢にあることを隠さなかった。かつて宿敵アトレティコ・マドリードでプレイした経歴についても、「その事実はレアルでプレイすることを妨げ