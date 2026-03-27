普段からチーム内のムードメーカーとして存在感を示しているキケ。彼の目に大谷はどう映っているのだろうか(C)Getty Images充実のキャリアを送る大谷翔平（ドジャース）は、日頃、仲間たちにどのような顔を見せているのか。いまや世界で知らぬ人がいないとも言われるメガスターの気になる舞台裏の表情を同僚戦士が明かした。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る証言者となったのは、キケ・ヘル