取り分を守ることばかり考えて、大きな成長を逃していませんか。創業者でさえ株の大半を手放し、従業員にも果実を分けるのはなぜか。小さなパイを独り占めするより、大きなパイをみんなで育てる発想を、あなたの組織は持てていますか。楽天グループ代表取締役会長兼社長・三木谷浩史氏をはじめ、Google元会長やZoomの創設者も絶賛する世界的ベストセラー『1兆ドル思考世界一流の成功をもたらす9原則』をもとに解説します。大きな