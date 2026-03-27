お金や持ち物が増えれば幸せになれる――そう信じて走っているのに、なぜか心は満たされない。日々の満足を決めるのは、「何を手に入れるか」より、「どう受け取り、どう味わうか」です。幸福の土台を育てるにはどうすればいいのでしょうか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの