巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板し、１月に現役を引退した沢村拓一さん。サプライズで“お疲れ様会”を開いてもらったと明かした。２６日までに自身のインスタグラムを更新し「山口さんにご飯に誘われてサシ飯かな？なんて思ってたら内海さん登場、小山も淳平さんも来て、杉内さんも降臨。サプライズの会でした」。巨人２軍で投手チーフコーチを務める山口鉄也さんは自身のインスタグラムで「澤村拓一