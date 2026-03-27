首こりや肩こり、慢性的な不調に悩みながら、「年齢のせい」「運動不足だから仕方ない」と諦めている人は少なくありません。しかし、その不調の原因は、努力不足ではなく“体の位置のズレ”にあるとしたらどうでしょうか。累計125万部『ゼロトレ』シリーズの著者石村友見さんが、毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で語ったお話の中で印象的だったのは、「歪んだまま鍛えても、体は良くならない」という言葉でした。私は『奇跡