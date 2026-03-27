ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、カナダ・トロントにある本拠地ロジャーズセンターで開幕前日練習を行った。ノックやフリー打撃などで調整。メジャーデビュー戦となる２７日（同２８日）のアスレチックス戦に向けて準備を整えた。巨人からポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備も連発。